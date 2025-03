Il ’mercoledì’ di “Tonight’s the night“

‘Tonight’s the Night’ di Neil Young (nella foto) è l’album protagonista dell’incontro del ciclo ‘Wednesday Break My Heart’ di questa settimana allo Sky Stone & Songs, in via Vittorio Veneto. Mercoledì 12 marzo, dalle 18.30, infatti, Guido Natalini parlerà del capolavoro di Neil Young, dell’importanza che questo album ha avuto nella discografia dell’artista, ma anche di quanto abbia significiato per lui nella sua personale cultura musicale. ‘Tonight’s the Night’ è stato pubblicato nel 1975, ma i brani vennero incisi nel 1973. E’ considerato l’atto finale della cosiddetta ‘Trilogia del dolore’, iniziata con ‘Time Fades Away’ e proseguita con il secondo capitolo, ‘On the Beach’. Un album sicuramente molto scuro, tetro e proprio queste caratteristiche ne ritardarono l’uscita: la casa discografica, infatti, ritenne opportuno allungare i tempi, anche a fronte dello scarso riscontro commerciale che aveva avuto ‘Time Fades Away’ e da questo album si decise di non estrarre alcun singolo. A dispetto di ciò, nel 2003, la rivista ‘Rolling Stone’ lo ha inserito al 331esimo posto della sua lista dei 500 album migliori di sempre. L’incontro è a ingresso libero. Per partecipare basta contattare lo Sky Stone & Songs e comunicare il titolo dell’album. Alla prima data disponibile si verrà inseriti nel calendario mensile degli incontri.