Il mercato torna tutto in centro: "Attenzione al commercio locale"

Togliere i banchi dalle zone dove non ci sono negozi e portarli dove invece c’è un tessuto commerciale. È la novità più importante, storica potremmo dire, della riqualificazione e della valorizzazione del mercato del giovedì: i banchi, compresi quelli alimentari, saranno infatti tutti riuniti nel centro di Altopascio, non ce ne saranno in via fratelli Rosselli, dove sono assenti attività produttive. Un iter già avviato nei mesi scorsi con un lavoro progettuale che ha coinvolto le categorie, condotto dall’amministrazione comunale, e in modo particolare dall’assessore al commercio, Adamo La Vigna. Il percorso è ora arrivato alla fase di concertazione finale - commenta La Vigna, – e la prossima settimana incontreremo i rappresentanti delle categorie per illustrare loro la nuova cartografia dell’area mercatale che abbiamo elaborato sulla base delle varie indicazioni ricevute, contenente una prima ipotesi di risistemazione. L’obiettivo è rendere operative le novità in tempi brevi".

"Alla base di tutto c’è una volontà: togliere le bancarelle dalle zone dove non ci sono negozi e portarli dove invece c’è un terziario attivo. Ecco perché la risistemazione non ha solo una funzione logistica, ma di reale valorizzazione e promozione. Non solo: la riorganizzazione ci consente anche di liberare i posti auto per residenti e frequentatori del mercato stesso, che potranno parcheggiare nelle zone dove c’erano i banchi alimentari, aumentando quindi la capacità di sosta a beneficio del paese. L’impegno della nostra amministrazione per sostenere il commercio al dettaglio è costante e lo decliniamo sotto vari aspetti: dagli incentivi sugli affitti per le nuove attività (con sconti sulla locazione grazie allo sgravio Imu ai proprietari) alla politica della sosta fortemente calmierata e vantaggiosa, con i primi 30 minuti gratuiti e un costo del parcheggio estremamente contenuto; dal costo ridotto del suolo pubblico con possibilità anche di estendersi per ulteriori metri quadrati nel periodo estivo in concomitanza con eventi o iniziative fino al contributo e al sostengo che diamo al tessuto commerciale per le varie manifestazioni e iniziative. Il commercio al dettaglio è vitale, rappresenta l’essenza del nostro territorio, va difeso, protetto, promosso e valorizzato, in un momento storico difficile, ma le amministrazioni possono e devono esserci anche con una attenzione costante". Il mercato del giovedì un tempo aveva la parte alimentare in piazza Garibaldi, lo spostamento in via Rosselli è del 1995.

Massimo Stefanini