Il mercato di Pulia va a Sant’Anna

Lavori di riqualificazione in vista per l’area del mercato ortofrutticolo di Pulia, intanto il tradizionale mercato all’ingrosso si trasferisce a “Lucca Port“ in via delle Città Gemelle a Sant’Anna. Si tratta nello specifico dell’immobile ex Cedm, Centro Ecologico Distribuzione Merci.

“Una scelta - dichiara l’assessore al commercio e alle attività produttive Paola Granucci – che testimonia la volontà dell’amministrazione di valorizzare e rilanciare il mercato ortofrutticolo, una vera e propria risorsa di eccellenza per il nostro territorio. Ritengo che la nuova rotta intrapresa rappresenti una vera e propria opportunità per gli operatori, che potranno lavorare in un ambiente adeguato e proseguire così una storia importante di commercio e qualità”.

“La sede individuata – prosegue Granucci - è in una posizione strategica, visto che si trova in prossimità dell’uscita autostradale e nel quartiere più popoloso del territorio comunale. Le condizioni dell’immobile sono buone e, dopo gli adempimenti necessari, di cui sono già stati incaricati gli uffici competenti, il mercato ortofrutticolo di Lucca avrà finalmente nuova vita in un luogo all’altezza della sua storia e della sua rilevanza per il commercio territoriale”.

Verrà quindi attuato un costante coordinamento tra uffici, per gli adempimenti necessari conseguenti all’adozione della suddetta deliberazione. In particolare, con il procedimento di approvazione del Piano Operativo saranno individuati la categoria funzionale e la destinazione d’uso idonea per l’immobile prescelto. Seguiranno poi la progettazione degli adeguamenti tecnico-edilizi e lo sgombero del materiale presente nel magazzino dell’immobile.

Come passo successivo a questo punto gli uffici competenti predisporranno e pubblicheranno la manifestazione d’interesse per gli operatori economici. Il conto alla rovescia è iniziato.