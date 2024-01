Il maxi Babbo Natale lascia il centro storico. Resta la pista di ghiaccio

Smobilitazione delle ultime installazioni del Natale, di Lucca Magico Natale. Un pezzo alla volta “salutano“ lasciando un pizzico di nostalgia. Anche il maxi Babbo Natale ieri mattina è stato caricato sul tir, con lui ci rivedremo probabilmente a dicembre. In piazza Napoleone “resiste“ però Lucca On Ice, la pista per il pattinaggio sul ghiaccio che cavalca la stagione perfetta, per temperature e per una necessità di svago e di divertimento che, comunque, va oltre le festività. Il Magico Natale, Lmn, lascia ora spazio al Lim 2024, ovvero Lucca in Maschera.