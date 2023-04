Il lungo ponte del 25 aprile Gli eventi in programma nel nome della Resistenza

Sarà un intenso ponte del 25 aprile quello che si appresta a vivere la comunità barghigiana. Si parte da Fornaci di Barga dove il 22 e 23 aprile c’è una bella novità in attesa della grande expo del primo maggio a Fornaci. Si terrà infatti la prima edizione di uno speciale weekend dedicato alla Terra dal titolo "Heart Earth. La terra che ci sta a cuore", promosso dal Cipaf centro Commerciale Naturale insieme all’associazione Il Circo e La Luna; a Fornaci 2.0 ed al comune di Barga. Una "due giorni" che si terrà nel fine stetimana, pensata per promuovere la bellezza della natura della valle del Serchio attraverso da cultura, arte e non solo. Per sabato, bomboloni e molto altro con Fornaci 2.0; spettacoli con i 4 elementi della natura; dimostrazioni sportive; arte per tutta la famiglia; giochi e laboratori creativi per bambini; meeting e interviste a tema ed infine musica serale. Per domenica, spettacoli con i 4 elementi della natura; street art; giochi e laboratori per bambini; arte per tutta la famiglia; spettacolo a quattro zampe; musica serale. Sia sabato che domenica si inizia alle 15 e si va avanti fino a notte inoltrata.

La festa si sposta poi per il 25 tra Barga e Sommocolonia dove ritorna uno degli appuntamenti più cari ai barghigiani e non solo. Da Barga la mattina parte la "Passeggiata della Libertà" che arriverà a Sommocolonia dove si terrà una bella festa. Il piccolo borgo è il luogo simbolo del tributo pagato dalla comunità barghigiana alla lotta per la resistenza e la liberazione, con la drammatica e sanguinosa battaglia che qui si svolse nel 1944, con la perdita notevole di vite umane tra civili, partigiani e soldati degli opposti schieramenti. Gli eventi della giornata saranno tanti a cominciare da quelli istituzionali. Alle 11 ci sarà infatti, al monumento ai caduti partigiani che si trova a Monticino, la deposizione di una corona di alloro. Alle 10 è fissato l’avvio della "Passeggiata della Libertà" che avverrà dal piazzale Matteotti a Barga.

Poi il percorso di 4 km, con la salita per raggiungere Sommocolonia attraverso la vecchia mulattiera; all’arrivo i partecipanti saranno attesi da un gustoso pranzo nelle piazzette di Sommocolonia ed anche da intrattenimento con musica dal vivo. Per la parte mangereccia Sommocolonia attende i visitatori con una specie di "mini festa delle piazzette" con la polenta dei Polentari di Filecchio, la porchetta dell’Arsenale Agri ristoro della famiglia Casci; pizza cotta al momento con il forno semovente che a Sommocolonia porterà il gruppo dei "Balordi" ed infine pasta fritta e bomboloni a cura dell’associazione ricreativa Sommocolonia. Tutte le iniziative sono promosse da Comune di Barga, Pro Loco Barga, associazione Ricreativa Sommocolonia e con il supporto dei Polentari di Filecchio e dell’Arsenale Agri ristoro.