Il Luna Park torna in città Sabato 26 inizia la festa

Dopo Ferragosto Settembre arriva in un batter d’occhio, nell’aria si iniziano a respirare le prime emozioni settembrine che ci riportano con la mente alla realtà, al rientro a lavoro, per i più grandi, o a scuola, per i più piccini. A tirarci su il morale nel mese forse più malinconico dell’anno è il “Settembre Lucchese“, con le sue attrazioni, l’allegria e il divertimento che ogni anno porta in città.

Da lunedì, nell’ormai classica location del Piazzale Don Franco Baroni, inizia il montaggio delle giostre, e sabato 26 agosto, in concomitanza con la Notte Bianca, il Luna Park di Lucca accende le sue luci, tornando in tutto il suo splendore. "Quella di quest’anno è un’edizione speciale in quanto, da dopo la pandemia, il “Settembre Lucchese“ torna ad essere al completo con tutte le sue giostre e le sue attrazioni - dice Salvatore Alberto De Luca, presidente della Commissione Interna al Luna Park - Ques’anno le giostre saranno più di cento, con nuove attrazioni e strutture rinnovate e più moderne".

La festa e il divertimento iniziano sabato 26 agosto e durano fino al 1 ottobre. Sabato 26, alle 20, ci sarà l’inaugurazione con il taglio del nastro dell’amministrazione. Per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30, le giostre saranno gratuite per tutti e si continuerà poi, dalle 23, con una novità: in scena degli speciali fuochi pirotecnici sonori, uno spettacolo silenzioso dove la magia degli effetti sonori viene prodotta proprio dalle attrazioni per uno spettacolo travolgente ed emozionante.

Come da tradizione - il 25, 26 e 27 settembre - è in programma la “Festa dello studente“, tre giorni dove gli alunni delle scuole materne, elementari e medie della lucchesia potranno salire sulle attrazioni usando i biglietti gratuiti che verranno loro distributi a scuola dagli operatori del Luna Park.

Il divertimento del "Settembre Lucchese" è accessibile a tutti: sempre il 25 settembre, in contemporanea alla “Festa dello studente“, tutte le attrazioni diventano accessibili anche ai bambini con disabilità.

"Il Luna Park lucchese è il più importante della Toscana e siamo molto ottimisti per questa edizione" aggiungono il presidente De Luca e Denis Lazzari, Bruno Berti, Emanuele Gianigiani, Rizzieri e Ciabattari, gli altri membri della Commissione.

Giulia Alberigi