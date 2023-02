Il Lions Club Le Mura fa prevenzione nelle classi del Liceo Scientifico

Il Lions Club Lucca Le Mura, come consuetudine ormai da anni, ha portato avanti anche nel 2023 il “Progetto Martina”, service rivolto ai ragazzi della scuola secondaria superiore, che si pone come obiettivo la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. Gli incontri con due classi del quarto anno del liceo scientifico Vallisneri di Lucca hanno avuto come oggetto l’importanza di un corretto stile di vita nella prevenzione di moltissimi tumori, e nello specifico la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero, del testicolo e del melanoma. Condotti dal dottor Guglielmo Menchetti, da più di 10 anni referente del Club per questo service, hanno suscitato notevole interesse nei ragazzi apprezzamento da parte della dirigenza scolastica e degli insegnanti di riferimento.

Importante la collaborazione della Dirigente scolastica del Liceo, Maria Rosaria Mencacci, che ha accolto con favore l’iniziativa, e della professoressa Antonella Nieri che ha collaborato nel coordinamento degli incontri.