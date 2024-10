Il libro in regalo con QN-La Nazione. Il racconto di Puccini a fumetti. Bigo e il “Supereroe delle 7 note”

Ci siamo. Domattina con l’edizione di Lucca di QN-La Nazione, i nostri lettori potranno avere in omaggio il libro a fumetti “Giacomo Puccini, Il supereroe delle 7 note” scritto e disegnato da David “Bigo” Bigotti, per i tipi di Pacini Fazzi Editore. Un’occasione imperdibile dal momento che il libro di “Bigo” esce in concomitanza di “Comics&Games” e – cosa da non sottovalutare – nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario della morte di Giacomo Puccini. Il libro è frutto di un lavoro meticoloso, sia dal punto di vista della ricerca sulla vita e l’opera del Maestro, sia nell’ambito del mondo dei fumetti, grazie all’intrigante personaggio di David Bigotti: Bosone.

Racconta Bigo, "lui c’è sempre stato", si perde nella notte dei tempi e uscendo da una botola, ci accompagna nella storia attraverso la matita dell’artista lucchese. Il libro verrà presentato domani alle 10.30 nei locali del bookshop del “Puccini Museum” alla presenza dell’autore, del sindaco Mario Pardini, del presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi, del direttore della Fondazione Puccini Luigi Viani e dall’editrice Francesca Fazzi. Presenti i giornalisti de La Nazione Guglielmo Vezzosi e Francesco Meucci, insieme al coordinatore del volume Dario Dino Guida.

Un debutto dell’opera secondo i classici canoni della presentazione, ma deliziato anche dall’ascolto delle arie più celebri del Maestro, grazie al collegamento Spotify tramite i QR code, che il lettore troverà all’interno della narrazione.

Bigotti ha dedicato molto tempo a ricostruire la storia di Puccini: "Ho letto tanto – confessa Bigo – mi sono documentato cercando di entrare in sintonia con l’uomo e l’artista, senza dimenticare il mio pubblico di riferimento, giovane e antiretorico, arrivando a offrire un ritratto che non tradisca le aspettative".

Il libro che solo domani sarà abbinato gratuitamente al nostro giornale, dal 1° novembre proseguirà il suo percorso di diffusione attraverso la variante che muterà il titolo (Giacomo Puccini. Il fumetto della vita) in vendita nelle librerie e nei bookshop.

Tra i patrocini dell’iniziativa il Comune di Arezzo, 450 Giorgio Vasari 1511-1574, Città di Grosseto, Comune di Livorno, Città di Lucca, Comune di Pisa, Comune di Prato, Città di Sarzana, Città di Viareggio. Tra i partner, BCC Banca Centro Toscana Umbria, Beyfin, 50 Chimet – refining and fine chemicals, Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia-La Spezia-Savona, Comune di Fabbriche di Vergemoli, Comune di Molazzana, Fondazione Alinari per la fotografia, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Idrotherm 2000, Mita – made in Italy Tuscany Academy, Publiacqua, Puccini celebration, Regione Toscana, Toscana Aeroporti, UnoAerre made in Italia since 1926.