Il libro “Carpe diem“ e la filosofia di Raffanti

Giovedi 30 giugno alle 17, nell’Auditorium della Biblioteca “Il Melograno” di San Leonardo in Treponzio, presso la locale Scuola Media, verrà presentato “Carpe Diem: riprendersi il tempo per una rivoluzione interiore” (Passaggio Al Bosco Edizioni). L’ingresso e libero e gratuito. Il saggio filosofico romanzato di Massimo Raffanti (nella foto), giornalista e scrittore lucchese, che attraverso citazioni filosofiche, aforismi ed esperienze di vita dirette ha il pregio di condurci in quella che lo stesso autore definisce la più importante dimensione terrena. "Dopo un periodo di forzato isolamento mondiale – spiega Raffanti – molta gente si è interrogata e s’interroga sul significato e sulla qualità della propria vita. Io ho cercato d’indicare alcune vie d’uscita a una raggiungibile libertà temporale, fuggendo ai condizionamenti di una società che prosciuga avidamente le nostre irripetibili esistenze".