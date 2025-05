’’Il lancio del formaggio’’. Alessandro campione nella categoria junior

A portare alto il nome di Careggine in Italia questa volta non è la bellezza naturale e panoramica del territorio della Garfagnana, bensì uno dei suoi più piccoli abitanti, Alessandro Conti di tre anni e mezzo, che si è appena aggiudicato il titolo di Campione Italiano Junior di "Lancio del Formaggio", sport tradizionale molto sentito e praticato in Garfagnana. Figlio d’arte, il padre è il campione italiano Maicol Conti che nella stessa disciplina, categoria 22 kg, nello scorso anno si è classificato primo in Coppa Italia. Come racconta la nonna Maila, storica parrucchiera del borgo, che lo descrive come un "ometto" coscienzioso e dalla forte passione per questa disciplina, cresciuta sempre più seguendo il padre nelle competizioni in giro per l’Italia. "Ha la valigetta con la sua forma e gli strumenti per partecipare alle gare - racconta - e affronta risoluto, con tranquillità e serietà, questo impegno. Per noi, poi, è una tradizione di famiglia e fa parte di una educazione che mette i valori, non soltanto sportivi, in primo piano, con i risultati ottenuti che rappresentano solo una piacevole conseguenza". Per Alessandro, parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente nazionale della FIGeST, Enzo Casadidio. "Il lancio del formaggio - ha sottolineato elogiando la "mascotte" di Careggine - è una disciplina che sta coinvolgendo sempre più giovani e incarna la tradizione e la passione delle nostre comunità. Importante mantenere vivo l’interesse per i giochi e gli sport tradizionali, che rappresentano un patrimonio culturale da preservare e valorizzare".

Immancabile, poi, la soddisfazione espressa dalla prima cittadina di Careggine, Lucia Rossi e dal consigliere regionale Mario Puppa, a sua volta sindaco dal 2004 al 2019. "Orgoglio e talento in erba per un campioncino così giovane, che ci riempie di gioia e di speranza per il futuro di uno degli sport più autentici della nostra tradizione - esordisce Lucia Rossi -. Bravo Alessandro, piccolo grande esempio di passione e determinazione". "Che meraviglia il piccolo Alessandro - aggiunge Mario Puppa -, che è diventato Campione Italiano Junior di "Lancio del Formaggio", ripetendo un gesto semplice, antico, che oggi ci emoziona più che mai".

Fiorella Corti