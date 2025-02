Il lago della Gherardesca protagonista in televisione

Una diretta di buona mattina dal lago della Gherardesca

con la trasmissione Buongiorno Regione Toscana.

Il Comune di Capannori protagonista ancora una volta sulla televisione di Stato che ha prodotto un servizio sul lago e sull’ecosistema che lo circonda, acquisito dal Comune al proprio patrimonio di recente. Intervistato il sindaco, Giordano Del Chiaro, Arianna Chines come biologa e formatrice dei custodi del lago, e Norberto Orazzini come custode del lago e presidente dell’associazione "La Limonaia". Capannori terra di natura e bellezza paesaggistica. Sul bacino lacustre sono andati in onda anche altri reportage.