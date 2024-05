Il gruppo di Francesconi. Ecco Capannori Corre

Il capolista è il vice sindaco Matteo Francesconi, ma ci sono anche consiglieri uscenti e, invece, esordienti, con provenienza da tutte le aree del territorio. Molti i giovani, con idee e proposte per i prossimi anni. E’ la lista "Capannori corre", a sostegno di Giordano Del Chiaro. Vediamo i componenti. Matteo Francesconi di San Ginese di Compito, Silvana Pisani di Lunata, Roberta Sbrana di Pieve San Paolo, Giuseppe Barone di Guamo, Andrea Celli di Verciano, Erika Del Bianco di Colle di Compito, Alessandro Dianda di Lucca, Irene Girolami di Gragnano, Pamela Guasparotti di Ruota, Rrezart Keraj detto "Barbiere" di Capannori, Luan Leshi di Lammari, Daniela Massoni di Segromigno in Monte, Valentina Michelini di Marlia, Marianna Modestino di Pieve San Paolo, Akram Moryatel di Parezzana, Elena Nazzarri di Altopascio, Denis Nikolavic di Lunata, Antonella Nomellini di Vorno, Andrea Paolinelli di Capannori, Gregory Pardini di Castelvecchio di Compito, Daniel Pellegrini di Paganico, Carlo Piazza di Montecarlo, Luana Stanghellini di Capannori e Maurizio Vezzani di San Gennaro. "E’ una squadra di persone determinate e impegnate a offrire un contributo prezioso per il futuro di Capannori, ed io li ringrazio per essersi candidati al mio fianco – afferma il candidato a sindaco Del Chiaro, - la nostra forza risiede nella trasversalità e nelle differenze, sapendo sempre trovare le sintesi. Anche questa lista civica ha candidati ben radicati sul territorio, che potranno dare voce alle necessità e ai bisogni dei nostri paesi".

Ma.Ste.