Il Gruppo Celli cresce ancora. Acquisita anche la Sipack Srl “Miglioreremo le performance“

Italia Technology Alliance (A.Celli Group) ha acquisito Sipack. La holding della famiglia Celli amplia dunque il suo portafoglio di aziende, cogliendo l’opportunità di valorizzare una realtà del territorio che necessita di sinergie per rilanciare la gamma prodotti e servizi in Italia e all’estero. Italia Technology Alliance (ITA Holding) accoglie nel gruppo la Sipack Srl, azienda lucchese specializzata nelle linee complete di produzione di scatole di cartone, come case maker, printer-slotter, rotary die-cutter, flexo printer e piega incolla. Inoltre saranno ampliate le possibilità di interventi di retrofit su linee esistenti, sia per la parte meccanica che di automazione e controllo.

I prodotti di Sipack Srl si integrano perfettamente con l’offerta già presente all’interno del Gruppo A.Celli, in particolare con l’azienda di automazione industriale SADAS, che sta ampliando anch’essa la propria offerta di soluzioni e servizi oltre il mondo paper e tissue, e Smartlogistix, che sarà in grado di integrare perfettamente la gestione intralogistica del prodotto finito cartone ondulato grazie ai veicoli a guida autonoma (AGV e AMR), ai magazzini automatici ed ai relativi software di controllo (WMS, MES, ecc.).

“Sipack è una realtà del territorio lucchese che negli anni scorsi, grazie alla dirompente passione e grande competenza di Walter Pacioni, è riuscita a concepire, realizzare e far funzionare egregiamente dei macchinari presso operatori che richiedono performance di primo livello”, commenta Mauro Celli, azionista di ITA Holding. “Sono certo che l’organizzazione di Sipack, supportata dai servizi e dalle competenze di ITA Holding e delle altre aziende del gruppo, sarà un acceleratore rinforzare l’offerta dei nostri prodotti e servizi sul mercato“.

Walter Pacioni, Founder & CEO di Sipack Srl sottolinea che: “Dal momento che mi sono confrontato con Alessandro e Mauro Celli di ITA Holding ho-- realizzato che le mie 2 idee di sviluppo futuro per Sipack avevano trovato la concretezza di chi da 80 anni produce impianti e macchinari su commessa. La possibilità di sviluppare tempo zero una serie di sinergie tecniche, commerciali, di automazione, di customer service, di soluzioni veramente integrate per i nostri clienti è stato il boost per definire questo nuovo assetto. Non vedo l’ora, sia di continuare a visitare i nostri clienti, sia di trovarne di nuovi, potendo loro presentare una nuova struttura ancora più forte, innovativa e sempre più attenta ai bisogni del mercato”.

L’amministratore delegato (CEO) di Sipack Srl sarà Walter Pacioni, coadiuvato dal nuovo CdA composto anche da Luca Brugioni, CFO di ITA Holding e Simone Bertuccelli, Direttore Tecnico di A.Celli Nonwovens.