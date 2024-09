Il grazie del Comune. Encomi alla Municipale

Un premio a chi ogni giorno cerca di garantire l’ordine e di tutelare i residenti. Riconoscere l’impegno degli agenti della polizia municipale. È questo il senso dell’encomio che venerdì 27 settembre, il sindaco Sara D’Ambrosio ha voluto riconoscere al Comandante Italo Pellegrini e agli agenti coinvolti in un intervento decisivo avvenuto lo scorso 29 giugno ad Altopascio: gli ispettori Vania Lorenzetti e Matteo Mazzoni, l’assistente scelto Fabrizio Michelotti e l’agente Giuseppe Manicone.

In quell’occasione, col suo intervento, il Comandante Pellegrini, pur non essendo in servizio, è riuscito a contenere una situazione potenzialmente pericolosa che si era creata nel centro di Altopascio in seguito a un diverbio, mettendo prima di tutto in sicurezza i cittadini e poi, grazie agli agenti, a immobilizzare l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine.

"Un encomio - spiega il sindaco Sara D’Ambrosio - che vuole rappresentare un ringraziamento concreto dell’amministrazione comunale e della comunità tutta al lavoro svolto dalla polizia municipale di Altopascio, che dimostra quotidianamente il proprio attaccamento e la propria dedizione al nostro paese, mettendo al primo posto la necessità di salvaguardare l’incolumità dei cittadini".

Tra l’altro per Pellegrini non è il primo riconoscimento della sua carriera, visto che diversi anni fa ne ricevette uno a livello personale, non era Comandante, per aver inseguito e catturato un malvivente. Gli agenti adesso sono in doppia cifra come numero, anche grazie al concorso che da decenni non veniva fatto.

Ma. Ste.