Il grande potere dello sport: "Fatelo, vi cambierà la vita"

Lo sport ci aiuta a costruire una società inclusiva e unita, dove ognuno ha l’opportunità di crescere, impegnarsi e dare il proprio contributo. Siamo la classe 5 della scuola primaria “M. Civitali” di Monte San Quirico, la nostra classe è composta da 17 ragazzi e ragazze, e tutti praticano o hanno praticato uno sport: calcio, atletica, nuoto, arti marziali, pallavolo, danza, ginnastica ritmica ed equitazione.

Queste sono le nostre esperienze:

Alcuni di noi fanno calcio hanno trovato tanti amici gentili e simpatici e hanno scoperto cosa significa lo spirito di squadra: aiutarsi e collaborare, incoraggiare il compagno di squadra in difficoltà e a vincere la timidezza. Altre praticano atletica, anche se è uno sport individuale, anche loro hanno trovato tanti amici e impegnandosi hanno imparato a fare cose che prima non pensavano di poter fare come correre veloce.

Attraverso la danza e la ginnastica ritmica abbiamo scoperto il valore della disciplina e della determinazione per superare i nostri limiti e raggiungere gli obiettivi.

Con l’equitazione invece stiamo all’aperto, in contatto con la natura e con gli animali, è bello prendersi cura del cavallo. Ma tutti siamo d’accordo che lo sport ci insegna ad essere coraggiosi per affrontare nuove situazioni, a trovare nuovi amici e scoprire che se ci impegniamo a fondo siamo capaci di fare qualunque cosa, anche quelle che pensavamo impossibili. Lo sport ci insegna a non lasciare indietro nessuno, perché le difficoltà che oggi può avere un mio compagno un giorno le potrei avere io, e non vorrei essere lasciato in disparte.

Abbiamo imparato che lo sport non si svolge solo in posti chiusi, ma ci fa apprezzare uno stile di vita sano e all’aperto, come il calcio e l’equitazione. Abbiamo imparato che sudare è bello perché è il risultato del nostro impegno e della nostra fatica e quindi della nostra soddisfazione, nonostante le mamme, che si sa, sono sempre preoccupate della nostra salute e si raccomandano di non sudare. Quando mangiamo e beviamo bene anche il nostro impegno ne risente positivamente, siamo più in forma e affrontiamo le sfide con più energia.

Quando facciamo sport stiamo con gli amici, siamo felici e non sentiamo il bisogno di stare da soli sul divano o in camera nostra, a giocare con il cellulare o ad abbuffarci di schifezze, perché ci sentiamo completi.

Che dire a questo punto, solo una cosa: ragazzi fate sport, non importa quale, qualsiasi sport va bene, perché vi farà scoprire qualità che non pensavate di avere.