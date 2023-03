Il gran bazar di oggetti abbandonati In via Ronco e nel canale Piscilla una discarica a cielo aperto

Quella che troviamo in via Ronco, a Pontetetto, è una vera e propria discarica a cielo aperto dove si possono trovare rifiuti di tutti i tipi e di tutte le grandezze, dalle confezioni di plastica ai tappeti. La comunità della zona denuncia agli operatori del settore questa situazione di degrado e di sporcizia da ormai due anni ma, purtroppo, la condizione non è mai stata risolta o migliorata, diventando sempre di più un danno per l’ambiente. Abbiamo parlato con Cinzia Bertolozzi, una residente della zona che ci ha segnalato la situazione, e che, insieme ad altri volontari della comunità di Pontetetto, si impegna attivamente per tenere pulito questo spazio verde a due passi dalla città, ma immerso nella natura.

"Con un gruppo di volontari puliamo la zona una volta al mese, ma le persone continuano ad abbandonare rifiuti di tutti i tipi. Da moltissimo tempo ci sono dei rifiuti abbandonati in quelle zone in cui noi non riusciamo ad arrivare, soprattutto nel fosso ai margini della via, proprio ai piedi del raccordo della Strada Statale 12, la cosiddetta Bretellina" dice Cinzia. La zona di abbandono è proprio a ridosso del raccordo, sono infatti molti i rifiuti che vengono lanciati nel fosso direttamente dalla strada.

"Questi rifiuti sono qua da anni, lo dimostra l’erba che è cresciuta intorno ad una ruota di auto abbandonata nel fosso. È necessario un intervento di pulizia della zona, come comunità siamo d’accordo nel pensare che, in zone di abbandono come questa, è forse necessario posizionare dei grandi cassonetti della spazzatura che invitino le persone a non lasciare i loro rifiuti dispersi nell’ambiente" continua Cinzia. La situazione non è migliore nella zona del Piscilla, un piccolo canale che si inserisce nell’Ozzeri, in prossimità di via Ronco.

"La cateratta del canale non impedisce ai rifiuti che arrivano dalla città di finire nell’Ozzeri. Quando il livello del canale si alza i rifiuti gettati in acqua finiscono direttamente nel secondo fiume di Lucca, l’Ozzeri, per poi arrivare in mare ed entrare anche a far parte della nostra catena alimentare - continua Cinzia - . Qua la situazione è veramente pericolosa, poco tempo fa il canale era secco e quindi, abbassatosi il livello dell’acqua, è emerso il fondale: una distesa di plastica su cui si poteva anche camminare. La situazione è un vero danno per l’ambiente e per la nostra salute, questo è uno spazio verde meraviglioso che viene continuamente deturpato dai rifiuti abbandonati. Il canale viene ripulito massimo una volta all’anno, una soluzione potrebbe essere mettere una rete per ostacolare il passaggio dei rifiuti e ripulire poi la zona periodicamente".