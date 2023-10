“Il governo reintegri il fondo di sostegno agli affitti a Porcari”

Reintegrare il sostegno sugli affitti. All’unanimità il consiglio comunale di Porcari ha approvato la mozione presentata dal consigliere Michele Adorni, assessore delegato alle politiche sociali, per sollecitare il governo a prevedere risorse adeguate a sostenere il diritto alla casa. In particolare si richiede di reintegrare il fondo per i contributi agli affitti e per sostenere la morosità incolpevole.

"Il governo non può far finta di niente - incalza Adorni - su questi temi centrali per la vita delle persone. È una questione di dignità. Il fondo è attualmente privo di risorse, ciò impoverisce ancora di più chi già vive una situazione di fragilità economica. Tagliare i necessari sostegni mette i Comuni in grande difficoltà perché è da noi, amministratori del territorio, che i cittadini attendono risposte ai loro bisogni". "Ringrazio la minoranza consiliare per aver collaborato e sostenuto la mozione - conclude l’assessore delegato alle politiche sociali - : certe battaglie, per essere vinte, hanno bisogno di essere combattute insieme".

A questo scopo il Comune di Porcari quest’anno intende impegnare fondi propri con la prossima variazione di bilancio, ai quali si aggiungerà il contributo della Regione Toscana che, per tutto il territorio con i suoi 273 Comuni, ha stanziato circa 1,7 milioni.

Ma. Ste.