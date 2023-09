Il giovanissimo e già premiato Christian Di Roma chiude il Francigena International Arts Festival

Per il talento altopascese 14enne Christian Di Roma quella 2023 sarà certamente una estate da ricordare. Sono stati infatti ben oltre 20 i premi che il giovanissimo pianista, allievo di Marco Lardieri, ha ottenuto partecipando a concorsi e rassegne musicali di livello. Per lui una crescita costante e una maturazione che lo hanno reso uno dei musicisti giovani più importanti in ambito nazionale. Non è dunque un caso che, dopo il grande successo dei concerti di luglio e agosto, riprende proprio con Christian il Francigena International Arts Festival con le due ultime date della XII edizione, insieme al Duo Galanti. Il primo domani, alle 21.15, alle Terme Tamerici di Montecatini,

a ingresso libero.