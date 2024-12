Il giovane talento. Luigi Traino protagonista del concerto prenatalizio

Un concerto prenatalizio di grande rilievo sabato 21 dicembre alle ore 16.30 nella sede della Fondazione Ricci a Barga. Ad eseguirlo il pianista Luigi Traino, giovane talento emergente nel panorama italiano. Traino si è appena affermato come miglior pianista, tra 60 musicisti provenienti da tutto il mondo, nel Concorso Internazionale di esecuzione pianistica di Osimo. Il Concerto di Natale, a cura dell’Associazione ArmonicaMente, fa parte della rassegna musicale "La musica spiegata – Giovani Talenti", che vede l’organizzazione e il patrocinio di Fondazione Ricci, Comune di Barga e Istituto Storico Lucchese sezione di Barga. In programma musiche di L. V. Beethoven: Sonata op.54 n. 22; J. Brahms: sonata op.1 n.1; F. Liszt: Mephisto Valzer. n.1. Al termine del concerto, brindisi augurale di buon Natale. L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni si prega di contattare la Fondazione Ricci al tel. 0583.724357 - [email protected].