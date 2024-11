Il giorno del primo vero assalto. La carica degli oltre 70mila. Nuovo parcheggio per i visitatori

Continua l’idillio tra il meteo e Lucca Comics & Games 2024, per la gioia di appassionati e curiosi, con sole e temperatura quasi estiva a fare da sfondo alla manifestazione. Ieri sono stati 43187 i biglietti venduti, contro i 33845 di mercoledì, per un totale generale aggiornato sui cinque giorni, di circa 257mila. Per oggi sono previsti oltre 70mila paganti, numero certamente più impegnativo per la città, così come accadrà anche domani, quando sicuramente ci sarà qualche criticità in più.

A questo proposito, l’amministratore di Lucca Plus, Roberto Di Grazia e l’assessore ai lavori pubblici del comune di Lucca, Nicola Buchignani, hanno individuato una nuova area di sosta straordinaria per le auto: da oggi è a disposizione infatti un’ampia area di sosta in prossimità dell’uscita autostradale Lucca Est, situata dietro la Pasticceria Buralli e con accesso da Via delle Fornacette, nel rispetto delle indicazioni dell’ufficio traffico e che potrà contenere 250 auto. Parlando di treni, le Ferrovie Italiane hanno comunicato che gli arrivi totali di ieri alla stazione di Lucca sono stati 13290 contro gli 11360 di mercoledì: 6500 provenienti da Firenze, 3120 da Pisa, 3050 da Viareggio e 700 dalla Garfagnana.

Ovviamente anche la Polizia municipale è fortemente impegnata in questi giorni nella gestione del traffico e nel controllo degli abusivi del commercio e parcheggiatori. Nel primo giorno si manifestazione, mercoledì 30 ottobre, sono state elevate 11 sanzioni per divieti di sosta e sosta su verde pubblico, con 7 rimozioni; sanzionato un parcheggiatore abusivo e una persona per suolo pubblico abusivo, per vendita.

Per i contenuti, ieri è stato il gran giorno di Squid Game 2: il suo creatore e regista Hwang Dong-hyuk ha spiegato che la serie mostra come "la società capitalistica di oggi promuove un sistema competitivo che porta a un divario di ricchezza che crea perdenti". "Volevo - ha concluso Hwang – che fosse uno specchio della nostra società, provando a spingere il pubblico a chiedersi se questo è davvero il futuro che vogliamo e provare a capire come cambiarlo. Inoltre se eliminiamo i più deboli, dobbiamo iniziare a chiederci se davvero questo è il mondo che vogliamo".

Ma è stato anche il giorno di Simone Bianchi, di Giovanni Lindo Ferretti, Omar Pedrini e Cristina Scabbia e ancora del sensei Yoshitaka Amano al Teatro del Giglio, senza contare tutti gli autori “assaliti“ dai fan in tutti i padiglioni per i firmacopie di rito. Oggi e domani sarà un po’ più complicato, ma tutti ne sono consapevoli e pazienteranno con la rassegnazione del caso. Anche questo fa parte di Lucca Comics & Games.

Paolo Ceragioli