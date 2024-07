Il generale dei carabinieri in visita. Prevenzione e contrasto ai reati

Ieri mattina, il comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale di Brigata Lorenzo Falferi, ha visitato il Comando Provinciale di Lucca, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Arturo Sessa, e da una rappresentanza di Ufficiali, Comandanti di Stazione e Carabinieri, di ogni ordine e grado, in servizio nei vari reparti della Provincia di Lucca.

Il Generale ha espresso un vivo apprezzamento a tutti i Carabinieri per l’attività quotidianamente svolta a favore della popolazione della provincia lucchese sottolineando l’importanza di essere sempre accanto ai cittadini per offrire risposte alle numerose richieste di sicurezza che provengono dalle nostre comunità. Prima della visita al Comando Provinciale, il Generale, accompagnato dal Col. Sessa, ha incontrato il Prefetto Giusi Scaduto.

L’incontro, che si è svolto nella massima cordialità, è stato occasione per un proficuo scambio di considerazioni sulle delicate funzioni svolte dall’Arma dei Carabinieri nell’attività di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità. Il Prefetto ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno profuso sul territorio e per gli eccellenti risultati conseguiti, evidenziando il prezioso contributo fornito dall’Arma anche in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per garantire, in piena sinergia con le altre Forze di Polizia, la sicurezza e l’ordine pubblico nelle aree più sensibili del capoluogo e della provincia di Lucca. La visita dell’alto Ufficiale testimonia l’attenzione dei vertici dell’Arma alla provincia di Lucca, dimostrata con i numerosi militari di rinforzo recentemente destinati al Comando Provinciale di Lucca.