Il gelato speciale di Piero. Omaggio alla 1000 Miglia

Un gelato speciale per la 1000 Miglia dai Gelati di Piero. In occasione della celebre corsa automobilistica che sarà a Lucca tra il 12 e il 13 giugno, Piero Pacini ha creato un nuovo gusto in omaggio all’evento.

"Ancora una volta rispondo ‘presente’ a ciò che accade in città. - racconta Pacini - La grandezza di questo evento non ha lasciato spazio a scelte, dovevo rendere omaggio ad una gara cosi importante. Sono grande amante delle auto d’epoca e soprattutto molti miei amici sono collezionisti, quindi per me è una gioia avere la mille miglia nella mia città".

Il gelato ideato da Piero è una combinazione di sapori semplici e attuali: cioccolato bianco, crostata alla cannella sbriciolata e marmellata di mirtillo nero dell’Appennino, il tutto con una composizione a scacchi. La scelta degli ingredienti riflette il desiderio di Piero di creare un gusto che sia tanto unico quanto la 1000 Miglia stessa.

Per l’occasione, il padrone di casa de "i Gelati di Piero" ha già omaggiato gli invitati alla conferenza stampa di presentazione della 1000 Miglia con alcune bottiglie Magnum di Chianti Classico della Tenuta Villa Trasqua di Castellina in Chianti, anche con un dipinto realizzato proprio in occasione del passaggio delle 1000Miglia.

"Sono veramente contento di essere stato invitato alla presentazione dell’evento la scorsa mattinma, non solo come un semplice spettatore. - ha dichiarato Pacini - Infatti, in occasione della corsa abbiamo voluto, insieme alla responsabile di cantina e produzione di villa Trasqua Lauretta Pianigiani, rendere un grande omaggio all’evento: stamperemo su tutte le bottiglie l’etichetta con il disegno del dipinto che ho regalato sia ad ACI Lucca che alla tenuta. Cerchiamo sempre di fare le cose con il massimo del piacere e della voglia di migliorarsi, mi auguro che sia una grande 1000 Miglia".

Piero sempre presente per gli eventi che rendono speciale Lucca, contribuirà anche questa volta con la sua creatività a rendere questa occasione un po’ più dolce.

E’ pronto il nuovo gusto semplice e goloso, sempre dedicato alla 1000 Miglia, un omaggio gustoso ad una manifestazione tanto attesa e amata, non solo da Piero, ma da migliaia di persone a Lucca come nel resto di Italia.

Re. Graz.