Il futuro dell’Op Art. L’astro nascente di Frediani

E’ un garfagnino l’artista emergente della Op Art in Italia, l’Optical Art, un movimento di arte astratta nato negli Stati Uniti intorno agli anni Sessanta e sviluppatosi poi negli anni Settanta, che ha come principale campo di ricerca formale l’illusione ottica e l’impressione plastica del movimento, attraverso il quale stimola il coinvolgimento dell’osservatore. Parliamo di Andrea Frediani, classe 1974, nato a Castelnuovo di Garfagnana, da papà Aldo di Pieve San Lorenzo e mamma Maria Bertolini di San Donnino di Piazza al Serchio, anche se poi cresciuto a Pisa dove la famiglia si era trasferita per lavoro e vi risiede tutt’oggi. Andrea è un artista creativo che sa abbinare manualità e tecnologia in maniera ammirabile e trasforma marmo e metalli in autentiche opere d’arte che lasciano increduli i visitatori. A Gramolazzo, in via Tonini 82 A, Andrea Frediani ha allestito il suo studio-laboratorio e creato una mostra permanente di alcune delle sue opere, tra cui lampade di marmi policroni e grande leggerezza, quadri che rappresentano la bellezza femminile con grande delicatezza, quadri di animali selvaggi visti nel loro movimento o nella loro superba staticità e due tavoli artistici che sono esempi originali della Op Art. Andrea si è già posto all’attenzione degli esperti e della critica nazionale e internazionale, vincendo anche un premio speciale presso il museo di Arte Moderna di Barcellona, con i complimenti del critico d’arte José van Roy Dalì.

L’originalità di Andrea Frediani consiste nel fatto che le sue opere sono realizzate in marmi, talvolta policromi e talora abbinati a metalli, con effetti del tutto originali anche nel campo della Op Art. Andrea aveva inizialmente lavorato nel campo dell’ edilizia ospedaliera a Pisa, Firenze e Livorno ma, alla fine di questa esperienza, aveva deciso di seguire un altro percorso, quello artistico e di design. Per due anni è stato l’allievo del maestro Andrea Salvetti con un percorso che lo ha portato ad imparare la modellazione della creta, le fusioni in ottone, bronzo e altre leghe di fonderia. "Ho seguito- spiega Frediani- la mia originale ispirazione artistica con la creazione di manufatti realizzati in marmo e materiali lapidei, talvolta abbinati a metalli, quali ottone, che colpiscono per la loro originalità, la raffinatezza dei dettagli, la precisa realizzazione delle opere. Tali qualità sono ottenute abbinando creatività e tecnologia".

Dino Magistrelli