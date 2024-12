Il futuro dei musei passa da Lucca e da un libro a tripla firma

Si terrà oggi alle 17 nella Sala conferenze “Vincenzo Da Massa Carrara” (in via San Micheletto, 3) il seminario di studi “Museologia del presente”, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (in collaborazione con la Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti - ETS e con la Fondazione Campus) in occasione dell’uscita del libro “Museologia del presente. Musei sostenibili e inclusivi si diventa” (Pacini Editore), curato da Michele Lanzinger (presidente di ICOM Italia), da Domenico Piraina e da Maurizio Vanni. L’appuntamento sarà introdotto dai saluti di Marcello Bertocchini (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) e di Patrizia Pacini (Pacini Editore), e vedrà la partecipazione di Enrico Marchi (psichiatra e docente di Arteterapia applicata), di Domenico Piraina (direttore Cultura del Comune di Milano e direttore, sempre a Milano, della sede espositiva di Palazzo Reale), di Irene Sanesi (specialista di economia della cultura) e di Maurizio Vanni, storico dell’arte e museologo, docente all’Università di Pisa. A moderare l’incontro Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca.

Primo volume della nuova collana “Musei e Museologia del presente”, il libro esplora il ruolo dei musei nella società di oggi: non soltanto poli espositivi, ma organismi che possono funzionare attraverso una progettualità etica e responsabile, basata sul concetto di sviluppo sostenibile. Gli autori dei vari contributi (Jacopo Celona, Massimiliano Zane, Michele Lanzinger, Angelo Crespi, Maurizio Vanni, Stefano Karadjov, Daniele Mocchi, Irene Sanesi, Domenico Piraina, Chiara Valdambrini, Carlo Albano, Franco Achilli, Annalisa Banzi, Enrico Marchi, Paolo Cavallo e Marina Vignozzi Paszkowski) sottolineano come l’istituzione museale possa coniugare la relazione con gli stakeholders e le nuove esigenze del pubblico.