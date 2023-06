Il Festival della Sintesi resta a Lucca Location ideale il Caffè delle Mura

Il Festival della Sintesi torna, anzi resta, a Lucca. Nella giornata di ieri è stata presentata a Palazzo Orsetti l’ottava edizione delle “brevità intelligenti“ creato e curato da Alessandro Sesti. Giornalismo, sport, letteratura, scienze, teatro: dall’8 all’11 giugno sarà il Caffè delle Mura, aperto in via straordinaria, ad aprire il festival che si propone di ricordare al pubblico a cosa serve, come si ottiene e quali sono le applicazioni della sintesi.

Il programma del Festival è stato presentato dallo stesso Alessandro Sesti assieme al sindaco di Lucca Mario Pardini, al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini e a Giuliano Cesaretti, consigliere della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con loro anche Donatella Buonriposi e Daniela Marcheschi insieme ai rappresentanti di alcune delle realtà culturali che collaborano e sostengono questa edizione. "Sono particolarmente contento che il Festival sia rimasto a Lucca - spiega il sindaco Pardini - lo scorso anno andai a trovare Sesti e rimasi colpito dal fatto che non c’era nessun esponente della politica locale, in poco tempo siamo riusciti a fare in modo che l’evento non se ne andasse da Lucca". L’edizione di quest’anno, in effetti, sembrava destinata a finire a Viareggio, era stato lo stesso Sesti ad annunciarlo, salvo nelle scorse settimane fare marcia indietro.

"Non c’erano le condizioni strutturali - chiarisce Sesti - per una giusta collocazione del festival, rischiavamo di rovinare la reputazione dello stesso, è stato comunque un passaggio sofferto. Siamo contenti per l’accoglienza e per il luogo offertoci, devo dire grazie al sindaco è la prima volta in otto anni che veniamo ospitati dal Comune e ci fa molto piacere la sede del Caffè delle Mura".

Soddisfatto della collocazione nella storica struttura delle Mura anche il presidente della Fondazione Cassa Bertocchini che non si è fatto mancare anche una battuta sulle polemiche circa l’assenza di contributi per il Summer Festival: "Visto che ci dicono che non facciamo musica...". Le tre giornate saranno tutte a ingresso libero e gratuito.

