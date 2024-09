Il dottor Carnesecchi è il direttore Asl dell’emergenza urgenza

1Il dottor Paolo Carnesecchi (nella foto) direttore dell’anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Pontedera e Volterra è stato nominato direttore del Dipartimento Emergenza e Urgenza, Area Critica e Blocco operatorio per tutta l’Asl Toscana nord ovest. Carnesecchi coordinerà quindi tutte le strutture di terapia intensiva, anestesia e rianimazione, 118, pronto soccorso e blocchi operatori, compreso quella del San Luca.

“Innanzitutto ringrazio la direzione – afferma Paolo Carnesecchi - per avermi dato fiducia in un momento difficile come quello che sta attraversando la sanità pubblica con la ormai nota carenza di medici. Sono cosciente che non sarà semplice, visto che all’interno di questo dipartimento afferiscono tutti i pronto soccorso, i blocchi operatori, le rianimazioni e il 118 ma è mia intenzione mettere il massimo impegno per onorare questo nuovo e importante impegno. Mi preme ringraziare anche il dottor Alberto Conti che mi ha preceduto e che ha lavorato con professionalità e dedizione”.