Il dibattito sugli immobili. Arriva la risposta del sindaco: "Solo propaganda, nessun aiuto"

"Gli articoli della Consigliera Frigo e Fratelli d’Italia peccano di grande inesperienza in campo di amministrazione pubblica. L’elenco dei beni alienabili è prassi per gli enti ed è propedeutico al bilancio e necessario per determinare il valore immobiliare delle proprietà dell’ente." Non si fa attendere la risposta del sindaco Paolo Michelini alla consigliera Annamaria Frigo e al consigliere regionale vittorio Fantozzi di FDI riguardante la lista dei beni alienabili approvata dal consiglio. "La presenza di un immobile nella lista non porta alla sua vendita, - precisa il primo cittadino - ma è necessario per la quantificazione del patrimonio immobiliare di un Comune. Questi meccanismi dovrebbero essere ben noti ai due consiglieri. Il patrimonio di Bagni di Lucca è ricco di immobili storici e questo è risaputo, l’elenco è lo stesso da moltissimi anni chiunque abbia seguito la vita amministrativa della propria cittadina lo sa. La consigliera Frigo quindi non ha scoperto niente di nuovo, sorprendente inoltre che abbia pure dovuto elaborare una risposta scritta al riguardo senza essere in grado di intervenire direttamente in consiglio".

"L’andamento del Comune di Bagni di Lucca – prosegue il sindaco Michelini - sarebbe sicuramente diverso se nel passato non si fosse pensato di acquisire tutti gli immobili storici presenti sul territorio con il brillante risultato che possiamo ammirare oggi. Con il senno di poi forse una maggior presenza di investimenti privati avrebbe garantito una miglior tutela di tante realtà. Il mantenimento economico del Comune di Bagni di Lucca passa obbligatoriamente anche attraverso l’eventuale vendita del patrimonio immobiliare per finanziare opere pubbliche, vista la situazione debitoria ereditata dalle precedenti amministrazioni".

Conclude Michelini "La Consigliera Frigo, facciamo un esempio che è esplicativo, è consapevole delle risorse che occorrerebbero per restaurare Villa Fiori, esempio che ci sta particolarmente a cuore, il Comune dove trova 4/5 milioni per fare gli interventi? Quello che dichiara è solo propaganda, forse sarebbe più utile che si adoperasse, visti i riferimenti politico governativi, per reperire risorse, che come amministrazione non rifiuteremmo" .

Marco Nicoli