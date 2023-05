“Il deserto nella città“ nel segno di fratel Paoli

A un anno dalla sua fondazione, l’Associazione Amici di Fratel Arturo Paoli presenta una nuova edizione del “Deserto nella città”, un’occasione per ricordare l’esperienza di fede e di vita di fratel Arturo e soprattutto un’opportunità di incontro, di silenzio e di preghiera. Promossa in collaborazione con il Fondo di documentazione Arturo Paoli, l’iniziativa si svolgerà a Lucca dal 19 al 21 maggio e si intitola “Camminando s’apre cammino: dal silenzio, alla cura, all’impegno”. Gli incontri si terranno nella Casermetta Santa Croce (sulle Mura, zona Pelleria) e al Palazzo delle Esposizioni, in piazza San Martino dove domani alle 17, si terrà l’incontro “Come prendersi cura: dall’io alla comunità” con Renato Briganti, docente di Diritto pubblico all’Università di Napoli, don Ettore Cannavera, fondatore della comunità La Collina a Cagliari e Fabrizio Valletti S.J., gesuita delle periferie. Modera l’incontro Giovanni Testa. Alla Casermetta S. Croce, sempre domani, alle 21, un momento di raccoglimento con la Rete Amici del Deserto.