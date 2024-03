Il decalogo di Collezionando. Apre oggi il festival vintage tra autori, giochi e fumetti

Le porte del festival vintage-pop più amato dagli appassionati e appassionate di ogni età oggi si aprono per la nuova edizione di Lucca Collezionando che anche quest’anno sarà ospitata negli spazi del Polo Fiere lucchese. Il pubblico è atteso in fiera a partire dalle 9 e fino alle 19: ospiti e autorità celebreranno alle 10 la cerimonia ufficiale di inaugurazione della due giorni, con qualche annuncio importante.Da non dimenticare che anche quest’anno a Lucca Collezionando sarà possibile aggiudicarsi ben 100 biglietti di Lucca Comics & Games 2024 grazie a una gara di velocità. Nell’Area Lounge, ogni ora, 12 contendenti dovranno testare le loro destrezza costruendo nel minor tempo possibile il puzzle del poster di Lucca Comics & Games 2023 by Flipp. Le prime 100 persone in classifica otterranno uno degli ambitissimi biglietti per il festival autunnale e i primi 25 classificati della mattina e del pomeriggio delle due giornate, vinceranno anche una copia del puzzle. L’edizione 2024 del festival sarà la più ricca in assoluto in termini di offerta per il pubblico: circa 154 espositori tra i quali 9 specializzati nel mondo delle tavole originali, 20 diverse realtà editoriali, 44 fumetterie, 8 stand dedicati a collezionabili e vintage toys. Un’occasione per scoprire la grande editoria del fumetto da collezione, italiano, americano e giapponese, giochi di ruolo, da tavolo, action figures, statue, carte collezionabili, tavole originali, poster e molto altro. Decine gli ospiti. Tra questi Daniele Caluri, autore del poster di questa edizione, lo scrittore e autore Carlo Lucarelli (con Cut-Up Publishing), Marilena Nardi pluripremiata illustratrice e vignettista satirica, Silver (al secolo Guido Silvestri) con il quale celebreremo i 50 anni di Lupo Alberto (in collaborazione con FMAV - Fondazione Modena Arti Visive). In più Lupo Alberto compie 50 anni e Lucca Collezionando omaggia il suo autore Guido Silvestri in arte Silver, ospite e protagonista di due incontri (domenica pomeriggio) e di un’installazione che racconterà il suo percorso grafico e storico.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con FMAV - Fondazione Modena Arti Visive, che fino al 25 agosto ospita l’unica, grande mostra celebrativa dei 50 anni del Lupo (col biglietto di Collezionando ingresso ridotto a Modena). I biglietti di Lucca Collezionando sono disponibili sul sito www.ticketone.it/artist/collezionando/, con promozioni speciali per le famiglie e l’ingresso gratuito per i minori di 14 anni (valide anche per chi acquista il biglietto in loco).