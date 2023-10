Il cortometraggio della lucchese Patrizia Lazzari al Lucca Film Festival: Focus 2023

Soddisfazione per la lucchese Patrizia Lazzari (nella foto) il cui cortometraggio “Se saprai starmi vicino“ sarà proiettato nell’ambito del Lucca Film Festival. Come ogni anno infatti, la kermesse riserva la sezione “Focus“ agli autori toscani, con l’intento di valorizzare registi e opere nate e sviluppate in ambito locale. Tra le quattro produzioni scelte per Focus 2023, il cortometraggio della lucchese Patrizia Lazzari, intitolato “Se saprai starmi vicino“, con Licia Diosi e Sara Lazzarini, sarà proiettato domenica 24 settembre, alle 17, nel complesso di San Micheletto.

"La sceneggiatura di questo corto - spiega l’autrice - scritta con Mariana Giurlani, che è anche aiuto regista, non è stata concepita come una storia di eventi, bensì come la narrazione delle emozioni e dello stato d’animo della protagonista, una donna costantemente in bilico tra realtà e fantasia, sogno e immaginazione. Dato il tema, non era facile attribuire un titolo che fosse aderente al soggetto, così abbiamo scelto – previa autorizzazione dell’autrice – quello della poesia di Rosita Vicari che nei suoi versi spiega cosa significhi veramente stare vicino a qualcuno, vicinanza che può essere tale anche nell’assenza di una persona".

"La partecipazione alla sezione Focus del LFF 2023 è una straordinaria possibilità che viene offerta a questa nostra produzione indipendente, una vetrina prestigiosa - concluda Patrizia Lazzari - , e per questo ringrazio, anche a nome di tutto il cast, artistico e tecnico, l’organizzazione del festival e in particolare il suo presidente e direttore artistico Nicola Borrelli".

Oltre alle due già citate protagoniste, fanno parte del cast, artistico e tecnico, tutto al femminile, Valeria Bindi, Filomena Pennacchio, Chiara Ciciliani, Carolina Marcos, Michela Panigada, Silvana Rossomando, Lorella Scatena, Daniela Pantrini.