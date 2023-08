Il cordoglio della città per Guido Pellegrini

Dedizione, passione, amore per il palcoscenico che per oltre quarant’anni è stata la sua casa: Guido Pellegrini è morto la notte tra venerdì e sabato dopo una lunga malattia. Sessantacinque anni, dal 1998 assunto a tempo indeterminato al Teatro del Giglio, ne è stato davvero colonna portante ricoprendo per un lunghissimo periodo il ruolo di direttore tecnico, dando vita a un gruppo di tecnici del palcoscenico di altissimo livello. Per lui, il Teatro del Giglio non aveva davvero segreti e il suo impegno non è mai venuto meno, nemmeno lo scorso anno, una volta raggiunta la pensione.

Solo pochi mesi fa, nonostante la malattia affrontata sempre con il sorriso, era stato protagonista di un tour dietro le quinte del Giglio aperto alla città all’interno del progetto “Un teatro sempre aperto“, guidando le persone in un viaggio alla scoperta dei segreti del mestiere, delle innovazioni tecnologiche, degli strumenti di scena che permettono di dar vita alla magia dello spettacolo. Davvero intenso il dolore dei colleghi del Giglio e degli altri teatri che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e di apprezzare le sue doti. "Le parole non possono esprimere in nessun modo quanto questa perdita sia così dolorosa per il teatro e per la città di Lucca - dichiara l’Amministratore Unico del Teatro del Giglio Giorgio Lazzarini -; ci stringiamo in modo particolare alla cara Antonella. Con l’amico Guido ci conoscevamo da molti anni. C’è solo una cosa che consola tutti noi in questo momento: sapere che ha lasciato una squadra sul palcoscenico di grandi professionisti, una delle formazioni di tecnici più preparata d’Italia".

Anche il sindaco Pardini è rimasto colpito dalla scomparsa. "Apprendo con grande dolore della scomparsa di Guido Pellegrini. Esprimo il mio più sentito cordoglio, porgo le condoglianze alla famiglia, agli amici e stringo in un abbraccio la compagna di Guido, Antonella Giannini, dirigente al Comune".

Anche Fulvio Spatarella, direttore Generale del Teatro e segretario Generale del Comune di Lucca esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Guido Pellegrini, pilastro dello staff del Teatro del Giglio, e si stringe alla compagna di vita Antonella Giannini.

Le condoglianze anche da parte de La Nazione.