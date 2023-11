Il Consultorio tra i “fumetti“ “Così durante i Comics abbiamo spiegato i servizi“

Quest’anno anche il Consultorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest ha partecipato a “Lucca Comics & Games” per diffondere i servizi e le numerose attività a disposizione della cittadinanza. “Per tutti e cinque i giorni - sottolinea la direttrice della Zona Distretto della Piana Eluisa Lo Presti - molte ragazze, molti ragazzi e famiglie hanno incontrato le operatrici e gli operatori del Consultorio allo stand del Real Collegio, scambiando pensieri, domande e ricevendo risposte su come è organizzata la struttura e sulle attività offerte in da questa unità funzionale della Zona Distretto della Piana di Lucca. Avvicinarsi alle persone e intercettare i bisogni di salute è una delle azioni che producono salute per la comunità; per questo cerchiamo sempre di essere presenti nei territori e laddove ci sono progettualità che coinvolgono direttamente le persone e stimolano la partecipazione attiva. C’è bisogno di supporto per una realtà importante come quella dei Consultori perché siano ancora più vicini e raggiungibili dalle persone, soprattutto dalle donne“.

“Con la nuova delibera della Regione Toscana, pubblicata da poco - afferma Patrizia Fistesmaire, responsabile della struttura Consultoriale Piana di Lucca - si attribuiscono più funzioni e compiti ai Consultori, rafforzandoli sia da un punto di vista sanitario che sociale, questo è stato un investimento strategico da parte della nostra regione“. Grazie alla collaborazione pluriennale con la Pediatria, proseguita con la Sicurezza dei pazienti e l’Educazione e promozione della salute è stato realizzato il quattordicesimo fumetto della serie, da diffondere in tutti i luoghi sanitari, che quest’anno ha avuto come tema la neo-genitorialità.

“Ringrazio pubblicamente tutti coloro che lavorano nel Consultorio – così la dottoressa Fistesmaire – , perché la dedizione e la passione non sono elementi scontati, soprattutto in periodi di difficoltà come questi. La qualità dei servizi offerti passa anche attraverso un sorriso e un segnale di disponibilità”.