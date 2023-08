Il consorzio cerca tirocinanti Stage fino ad un anno in sede La novità: compensi più alti

Si aprono di nuovo i termini per presentare domanda di tirocinio, curriculare e non curriculare, al Consorzio 1 Toscana Nord. Sarà infatti possibile inviare la manifestazione di interesse per effettuare uno stage di sei mesi (33 ore settimanali) nelle sedi di Viareggio, Capannori, Massa ed Aulla. Un’esperienza che può essere prorogata fino a 12 mesi se si è in possesso della laurea da meno di 2 anni e se il titolo di studio è coerente con l’attività del progetto formativo.

I requisiti per attivare un tirocinio curriculare sono invece diversi: occorre essere iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea triennale, al primo o secondo anno per la magistrale, agli ultimi tre anni di un corso di laurea a ciclo unico, a un master di I livello o al terzo ciclo di formazione universitaria, compresi i master di II livello. L’accesso ai tirocini curriculari è consentito anche a chi ha conseguito un titolo di studio universitario negli ultimi 24 mesi.

Da settembre anche un’importante novità: gli amministratori consortili hanno ritenuto che il compenso previsto per legge sia inadeguato rispetto all’impegno e alla bravura dei nostri giovani che, invece, devono essere valorizzati anche attraverso un dignitoso compenso economico. Il Consorzio ha infatti deciso di aumentare i compensi dei diplomati e dei laureati che faranno i tirocinanti. Il rimborso mensile passerà infatti da 500 a 800 euro per i diplomati e a 1000 euro per i tirocinanti laureati. Le manifestazioni di interesse vanno consegnate a mano in busta chiusa a una delle sedi del Consorzio o inviate per posta al Consorzio 1 Toscana Nord, via Scatena, 4 – 55012, Santa Margherita – Capannori (Lu) o per mail a: [email protected] o per PEC a: [email protected]