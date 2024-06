Il Consiglio sarà il 29 giugno. Assessori, primi nomi tra conferme e new entry

Il Consiglio comunale di Capannori è stato convocato per il 29 giugno. Lo anticipa al nostro giornale il sindaco Giordano Del Chiaro (nella foto in alto a destra), interpellato, anche, sulla futura composizione della nuova giunta. "Sul toto assessori - afferma il sindaco - almeno a giudicare dalle prime, usuali anticipazioni, mi viene da sorridere perché il lavoro che dobbiamo fare, mette le lancette avanti di qualche giorno; la discussione è in corso, come è normale in un ambito di dialettica politica, quindi andiamo avanti sicuri di arrivare alla composizione della giunta nei prossimi giorni".

Non sembrano esserci tentennamenti, comunque, almeno su tre assessori che già all’indomani della consultazione elettorale, sembravano certi: l’uscente titolare dei Lavori pubblici Davide Del Carlo, premiato da molti consensi all’interno del Pd e il votatissimo Matteo Francesconi di Capannori Corre!, in precedenza vicesindaco. Certa anche la new entry Silvia Sarti, in quota Articolo 9 della coalizione Rossoverde. Per il resto, come suggerisce il sindaco Del Chiaro, "è prematuro dare anticipazioni perché stiamo, appunto, lavorando".

E proprio mentre scriviamo, appare probabile anche la riconferma della candidata donna più votata in assoluto, Ilaria Carmassi, con le sue 553 preferenze ottenute. Già titolare di deleghe assai “pesanti” ricoperte negli anni – dal Sociale, al Bilancio ai Tributi, oggi funzionaria amministrativa del Comune di Firenze in aspettativa e con esperienze all’interno di partecipate quali Lucca Holding e Geal – potrebbe spuntarla con successo nel toto nomine.

Carmassi, inoltre, è componente della segreteria territoriale del Pd. Questo, al momento, il quadro parziale della squadra che comporrà la nuova giunta. Dunque ancora riunioni, pesi e contrappesi (le liste civiche, insieme, hanno totalizzato quanto il Partito democratico) per arrivare a individuare i nuovi assessori.

Atteso, anche se dall’esito scontato alla luce delle moltissime preferenze ottenute, il ruolo dell’ex primo cittadino Luca Menesini: a lui, che si tratti di un assessorato o di altra carica, un ruolo istituzionale sarà assegnato. Non è da escludere, infine, che si profilino nuovi scenari anche per quanto riguarda ruoli fiduciari che il sindaco ha la prerogativa di attribuire.

M aurizio Guccione