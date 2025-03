Il conflitto di Gaza e il nostro futuro. Confronto aperto a Palazzo Ducale

Lunedì a partire dalle 16.30, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Ducale è in programma l’incontro “Gaza. Fine del diritto internazionale?“, promosso dalla Provincia di Lucca, dalla Scuola per la Pace e dal Forum per la pace Lucca.

Un tema di stringente attualità che sarà approfondito da Luigi Ferrajoli (nella foto), professore emerito di Filosofia del diritto all’Università Roma Tre e da Luigi Daniele, Senior lecturer di Diritto internazionale alla Nottingham Trent University. Il conflitto di Gaza, con le decine di migliaia di morti e mutilati civili, con la devastazione delle abitazioni, del sistema sanitario e delle fonti di sussistenza, così come con i blocchi agli aiuti umanitari, dimostra il fallimento del diritto dello scongiurare o limitare la guerra? E’ questa la domanda che sta alla base dell’incontro alla quale fa seguito un’altra domanda cruciale: le istituzioni internazionali - dai tribunali alle Nazioni Unite - sono condannate all’impotenza.

Su questo e su altri temi che nascono proprio dai fatti di Gaza, come se abbia senso o meno perseguire oggi come oggi i governanti per crimini di guerra e crimini contro l’umanità o se il Diritto internazionale debba essere riformato, cercheranno di dare una risposta i due relatori che saranno protagonisti del dibattito. L’incontro è a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.