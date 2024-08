COREGLIA

Un concerto gratuito ispirato al mito di Orfeo e Euridice si terrà a Tereglio, nella chiesa di Santa Maria Assunta, domenica alle 21. Durante il concerto, che ripercorrerà capolavori musicali come Vivaldi e Scarlatti, Simona Bottiglione reciterà testi di donne che hanno lasciato testimonianze esistenziali come Emily Dickinson e Julienne Lamarque fino alla lucchese Irene Paganucci. Le storie di eroine femminili tratteggeranno una diversa visione dei sentimenti e i limiti della storia di potere e di violenza in ogni campo, per secoli prerogativa del genere maschile.