Il Comune consegna la Costituzione ai diciottenni

Una vera e propria cassetta degli attrezzi che contiene al suo interno tutto ciò che serve per essere e sentirsi cittadini italiani: la Costituzione Italiana rappresenta lo strumento potente per vivere la vita cittadina nel segno del rispetto, dell’uguaglianza, dei diritti. Per questo il Comune di Borgo a Mozzano, su iniziativa della consigliera con delega alle politiche giovanili Greta Orsi, di organizzare una cerimonia durante la quale sarà consegnata alle ragazze e ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2024 una copia della Costituzione Italiana. La cerimonia è fissata per giovedì 6 febbraio, alle 18, alla Sala delle Feste. È possibile confermare la propria presenza scrivendo una mail a [email protected] o WhatsApp 348.1559088.