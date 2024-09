Il Comune chiederà un incontro chiarificatore con la società rossonera

Il Comune intanto chiederà un incontro con la Lucchese: "Alla luce delle recenti dimissioni del responsabile del settore giovanile della Lucchese 1905, Massimo Morgia, e alle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in conferenza stampa ieri mattina - si legge in una nota del Comune - l’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Pardini e dell’assessore allo sport Barsanti (in foto), richiederà a stretto giro un incontro chiarificatore con la società rossonera". "Il settore giovanile - prosegue la nota - è stato presentato dall’attuale società come uno dei pilastri del percorso di crescita auspicato per il club e l’amministrazione comunale ritiene opportuno chiarire alcune delle dinamiche e tematiche sollevate da Morgia, alla luce delle costanti interlocuzioni avvenute fin dall’insediamento della nuova società".