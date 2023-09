Il Comandante della Legione Carabinieri in visita ai reparti provinciali dell’Arma

Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale di Brigata Lorenzo Falferi, ha fatto visita ieri al Comando Provinciale, accolto dal Comandante colonnello Arturo Sessa e da una rappresentanza di Comandanti di Stazione e personale delle tre Compagnie. Il Comandante della Legione ha incontrato le autorità, il prefetto Francesco Esposito, il presidente del Tribunale Gerardo Boragine, il sindaco Mario Pardini con i quali ha rinnovato il forte sentimento di vicinanza dell’Arma. Poi un briefing con gli Ufficiali del Comando provinciale, delineando le linee d’azione da perseguire, fra cui l’importanza della presenza sul territorio al servizio della popolazione valorizzando l’ascolto della cittadinanza e la sinergia tra le Istituzioni. Il Generale Falferi, che ha assunto il Comando della Legione Toscana il 26 luglio, ha iniziato nel 1986 all’Accademia Militare di Modena, poi alla scuola di applicazione di Roma e, infine, all’Istituto Superiore dello Stato Maggiore Interforze al Centro Alti Studi della Difesa. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha un Master in Studi Strategico Militari e in Strategia Globale. Croce d’oro per anzianità di servizio militare, medaglia d’oro al merito di lungo comando, è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.