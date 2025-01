“Il colore, la luce, gli oggetti“, apre la mostra di Claudia Fenili

Sarà inaugurata sabato alle 17 al museo Athena in via Piaggia a Capannori, la mostra di dipinti di Claudia Fenili, intitolata “Il colore, la luce, gli oggetti”.

Si tratta di 30 dipinti a olio realizzati su tela o cartoncino telato, eseguiti a partire dal 2014. Alcuni dipinti sono istintivi e liberi, altri meditati e curati in ogni dettaglio. Sono stati dipinti sotto la guida del bisogno, e a volte dell’urgenza, di dare forma e visibilità, non tanto all’oggetto reale, ma a una visione interiore.

Gli oggetti scelti non sono importanti. In realtà sono i colori il vero soggetto del quadro, e approfittano delle forme disegnate per disporsi.

Biografia. Claudia Fenili nasce a Lucca nel 1967, città in cui tuttora vive.

Nonostante il diploma di perito commerciale e l’impegno lavorativo presso una banca, da sempre coltiva interessi umanistici ed artistici. Nel 2001 si laurea in Lettere moderne. Nel 2007 ottiene il diploma di Counsellor a indirizzo Gestaltico.

In campo artistico, negli anni segue percorsi formativi di pittura, scrittura, recitazione, canto.

In particolare, in campo pittorico, a partire dal 2001 si forma con il maestro e paesaggista lucchese Antonio Vignocchi e dal 2021 con il maestro Martino Landi.

Nel dipingere ricerca la bellezza, come stupore, consolazione, cura. I suoi quadri sono un “viaggio“ nel colore, nei luoghi di luce, un tuffo nella natura e nella pace. Tele che raccontano un tempo etereo e palpabile nello stesso momento, tutto ciò che abbiamo vicino da guardare con diversi occhi.

Per informazioni: tel 0583.428784 oppure mail a [email protected].