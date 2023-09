Il “Codice Ratzinger” svelato a Lucca da Andrea Cionci a Villa La Principessa

Andrea Cionci, autore del libro “Codice Ratzinger“ e vincitore del Premio internazionale Cartagine 2023 sabato sarà a Lucca, all’Hotel Villa La Principessa in via Nuova per Pisa, alle 15. Il suo libro edito da ByoBlu (340 pagg.), pubblicato il 25 maggio 2022, è un bestseller italiano secondo le classifiche di Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Mondadori e Rizzoli. Riassume l’inchiesta condotta dal giornalista basata sul Diritto Canonico, le dichiarazioni di papa Benedetto XVI e comprovata da numerosi pareri di studiosi italiani e stranieri.

L’indagine, durata due anni e mezzo, ricca di oltre 500 articoli, svela la verità sulla “sede totalmente impedita” e illustra il raffinatissimo sistema comunicativo usato da Sua Santità Benedetto XVI, esiliato nel recinto di Pietro, scoperto dall’autore: il codice Ratzinger mutuato dal modus comunicandi di Gesù con i Suoi accusatori. La presentazione fa parte di un ciclo di 58 conferenze organizzate, da settembre 2022, in tutta Italia in modo spontaneo dai lettori.