Il “Club Aci Storico“ compie dieci anni. Impegno per tutelare i modelli d’epoca

Dieci anni di promozione, tutela e cura dei veicoli d’epoca: il Club Aci Storico, nato nel 2013, punta a conservare e diffondere la cultura e la conoscenza di auto (ma non solo) storiche. In dieci anni il Club è diventato la casa degli appassionati e dei collezionisti che, attraverso i 100 Automobile Club italiani, unisce circa 19 mila soci, 300 dei quali in provincia di Lucca. Ma il Club Aci Storico rappresenta un interlocutore anche per le realtà museali, come quella del Motore a scoppio gestita dalla Fondazione Barsanti e Matteucci - di cui Aci Lucca è socio fondatore. Aci Storico, in questi anni, si è occupato di redigere la lista di salvaguardia, l’elenco di modelli da tutelare e di potenziale interesse storico, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, che dovrebbe essere destinatari di agevolazioni fiscali come l’esenzione dal pagamento del bollo. La lista è stata predisposta da un gruppo di esperti. I veicoli devono avere alcune caratteristiche fondamentali: la rarità, il rilievo delle caratteristiche tecniche, la particolare innovazione e l’unicità del progetto industriale. I veicoli con più di 30 anni di età non sono contemplati. Aci Storico ha però elaborato un apposito elenco, ritenendo che anche nell’ambito di questa categoria vada effettuata una selezione dei modelli meritevoli di tutela.