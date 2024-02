Il Circolo nuoto è vicecampione Fin

Circolo Nuoto Lucca incoronato vice campione regionale al campionato Master Fin. Un risultato epocale, senza precedenti. Il podio della prestigiosa manifestazione, che anche quest’anno ha consegnato più di un record italiano, pareva meta impossibile. Invece l’appuntamento di sabato e domenica scorsi alla piscina di Bastia di Livorno per i Campionati Master Fin di Nuoto ha raccontato una storia diversa, da incorniciare. All’evento più atteso da tutti gli atleti master della Toscana si sono presentati ai blocchi di partenza oltre mille atleti.

La squadra lucchese di nuoto che si allena nella piscina dell’Iti di San Filippo, ha schierato per l’occasione 49 atleti e 16 staffette. Grande sfida in acqua, sia per i “solisti“ che per le prove in staffetta. E alla fine, tempi e risultati alla mano, il Circolo Nuoto Lucca ha centrato l’ambizioso obiettivo di inizio stagione condiviso tra l’allenatore Alessandro Meregalli e gli atleti. Un obiettivo da sempre nel mirino ma mai raggiunto prima dalla squadra del circolo nuoto Lucca Master. Tra le migliori prestazioni maschili e femminili della squadra, che hanno saputo far la differenza nelle rispettive gare quella di Giulia Canegallo, classe 1994, che ha conquistato il bronzo nei 100 rana con un tempo di 1.19.84 ma anche nei 50 rana con 37.09, tempo che gli ha valso anch’esso il terzo gradino del podio. E poi quella dell’allenatore Alessandro Meregalli che è stato nei fatti di esempio per tutto il team. Ha conquistato l’oro nei 100 farfalla con uno straordinario e insuperato 1.04.58 e un argento nei 100 stile dove ha messo a segno un ottimo 57.51. Nel complesso un’incetta di medaglie di tutto rispetto per il Cnl: 11 oro, 12 argento e 18 bronzo.

“Due giornate di grande soddisfazione – commenta il coach Alessandro Meregalli –. Il Circolo Nuoto nell’occasione dei Campionati master Fin di Livorno ha dato il meglio di se in acqua, e il risultato si è visto. Il secondo gradino del podio è un grande successo che gratifica ognuno di noi. Ma in parte è già archiviato. Stiamo infatti pensando alla Super Coppa Toscana che si terrà a Chianciano, con sfide in acqua fino al 9 giugno, e dove al momento la squadra è al secondo posto in classifica. Si tratterà di difendere la posizione o di cercare di fare ancora meglio“.