Il Circolo l’Unione ricorda con dolore il socio Alberto Finelli

I soci del Circolo dell’Unione di Lucca tramite il suo presidente, esprimono il cordoglio e l’estremo dispiacere per la morte di Alberto Finelli socio e attuale componente del Consiglio Direttivo. “Alberto era un vero Gentleman e lo abbiamo potuto apprezzare per la sua serietà nella professione, per il continuo contributo sempre positivo ai valori dell’amicizia, della cultura e dell’arte, per le sue tante passioni e hobby – è il ricordo del Circolo dell’Unione – . Grande esperto di orologi di tutti i tempi era un piacere sentirlo spiegare i funzionamento dei meccanismi più belli e complicati. Siamo vicini alla moglie Bianca alle figlie, ai genitori al fratello ed ai parenti tutti. Oggi tutto il Circolo si è dimenato tra incredulità e dolore per la perdita del caro amico, socio e prezioso consigliere“.