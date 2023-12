Il centrosinistra chiede che sia un luogo di rilievo

"Intitolare a Sandro Pertini una via o una piazza di Lucca, in un luogo adeguato al rango della sua figura. E integrare la Commissione toponomastica del Comune, allargandone la composizione ad una rappresentanza dei gruppi di maggioranza e minoranza, così da consentire un vaglio anche politico, non solo tecnico, delle proposte di intitolazione".

È quanto chiesto dai gruppi del centrosinistra in consiglio ieri con un ordine del giorno. “La proposta di intitolare una via o una piazza a Sandro Pertini espressa dalla Fondazione Circolo fratelli Rosselli – spiegano i consiglieri - è stata condivisa da una pluralità di gruppi, di partiti, di associazioni ed enti su tutto il territorio toscano ed anche nazionale. E le ragioni sono ben chiare ed evidenti a tutti: Sandro Pertini, infatti, ha saputo affermare con determinazione i valori di libertà, uguaglianza e democrazia. La sua figura è emblematica per il suo coraggio, la sua coerenza, la sua determinazione, testimoniate in ogni fase della sua vita: dalla giovinezza con l’impegno di contrasto al regime fascista, alla maturità con l’impegno nella resistenza al regime nella fasi drammatiche degli anni della guerra, alla lotta di liberazione, all’impegno parlamentare, al lavoro politico a partitico, alla responsabilità di presidente della Repubblica.”

Cosa chiede allora il centrosinistra? ”Di intitolargli una strada adeguata alla figura dello statista, perché Sandro Pertini si rivela ancora oggi come un punto di riferimento per coloro che intendono adoperarsi per consolidare la democrazia, alimentare la reciproca fiducia e collaborazione tra i vari soggetti delle nostre comunità, costruire una convivenza fondata sulla solidarietà. Non a caso, anche a seguito di un’ampia e approfondita discussione, che anche noi abbiamo stimolato - proseguono le consigliere e i consiglieri - sono state raccolte più di 14.000 firme a sostegno di una petizione online, confermando la volontà di garantire la presenza della figura di Sandro Pertini nella toponomastica della nostra città.”

Il centrosinistra ricorda poi Pertini come "un uomo che ha sempre saputo realizzare una straordinaria comunicazione con la popolazione italiana, coinvolgendo giovani e adulti, donne e uomini in un percorso di fiducia verso le istituzioni. Dunque, per dare giusto risalto alla figura di Sandro Pertini, le consigliere e i consiglieri chiedono che venga individuata una strada, o area di circolazione, di rilievo, dalle dimensioni significative. Ad esempio, una via di accesso principale alla città, come la bretellina che da S. Michele in Escheto raggiunge l’uscita autostradale Lucca Est; o di particolare rilievo funzionale in una zona già connotata da riferimenti a personaggi storici della guerra di liberazione, come la nuova via di Nave; o un collegamento importante per il territorio, come l’asse suburbano".

"