Il cantautore Effenberg alla presentazione del calendario Lav 2025

Col calendario della Lega Anti Vivisezione Lucca 2025, “Ogni giorno dalla parte degli animali”, si possono sostenere concretamente i progetti dell’associazione per la gestione dei rifugi presenti sul nostro territorio e le adozioni degli animali abbandonati. Il calendario sarà presentato oggi, a partire dalle ore 18.30 alla Casa del Boia, sulle Mura Urbane. Si esibirà il cantautore Effenberg, presentato da Enrico Pace, con aperitivo vegano offerto da La Casa del Boia di Tony Lazzaroni. L’opera è già in vendita sulla piattaforma Eppela: l’intero ricavato, tolte unicamente le spese di stampa, andrà per i progetti di LAV Lucca.