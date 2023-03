Il calcio piange Lucarelli Domani alle 16 i funerali

Il calcio lucchese è in lutto per la scomparsa di Piero Lucarelli, presidente del Luccasette. La società esprime cordoglio con un post sulla pagina facebook: "Lutto e sgomento sono padroni ora dei nostri cuori per la scomparsa del presidente Piero Lucarelli. L’intera società piange la sua massima carica e si unisce ad amici e familiari nel dolore, porgendo le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari". I funerali saranno domani alle 16 nella chiesa di Picciorana.

Lucarelli, fino a poco tempo fa, era stato al Tau Calcio, dove la notizia è arrivata improvvisa e ha lasciato tutti sconvolti dal dolore. La società Asd Tau Calcio ha espresso cordoglio con un post su facebook, in cui si legge: "Lucarelli per anni un riferimento per la famiglia Tau e per lo sport territoriale. Una vita per il calcio e per la crescita dei più giovani, con la trasmissione di valori che porteremo per sempre con noi".

M.S.