il brano è disponibile da oggi

Sarà disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali il primo singolo di Martina Nardi, in arte Martinx. Pur se giovane (classe 2000), ha già alle spalle numerose esperienze musicali tra cui la partecipazione a diversi concorsi nazionali e internazionali, con tanto di apparizioni televisive e interviste radiofoniche. Nel 2021 si è iscritta come allieva di canto e batteria alla scuola di danza, musica e teatro “Centro D’Arti” di Gallicano, dove ha potuto realizzare il suo primo singolo. Il brano, il cui testo è stato scritto dalla stessa Martina su musiche rockeggianti di Francesco Mignogna e Giovanni Germanelli, parla di un amore sofferto e non vissuto liberamente per troppe circostanze scomode e che la stessa cantautrice definisce “Fumo negli occhi”, da qui il titolo del brano.