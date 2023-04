Il bosco che brucia Corsa contro il vento

L’allarme per un principio di incendio è scattato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13,40 nel comune di Fosciandora, con buona probabilità a seguito di un abbruciamento di residui vegetali uscito dal controllo. Alcune scintille, trasportate dalle forti raffiche di vento, hanno però destato preoccupazione per il fumo che stava iniziando a propagarsi dal terreno agricolo alla adiacente zona boschiva incolta. Sul posto sono immediatamente giunte le squadre dei vigili del fuoco della sede distaccata di Orto Murato, muniti di auto pompa serbatoio e di un fuoristrada. Con loro, operativi da terra per evitare il pericoloso propagarsi del rogo, anche due unità dell’antincendio dell’Unione del Comuni Garfagnana, coordinate dal Do Roberto Barbieri, e una dell’Unione Media Valle del Serchio. A rendere particolarmente ostico l’intervento è stato l’intensificarsi del vento, mentre a impensierire particolarmente era la vicinanza di una abitazione che, fortunatamente, si trovava in una posizione controvento. Una corsa contro il tempo, coadiuvata dall’elicottero regionale che, con qualche sgancio di acqua mirato ha garantito una veloce circoscrizione dell’incendio. Sul posto, esattamente in zona Pian del Rio, è arrivato anche personale Soup con il funzionario tecnico operativo Mirko Pollacchi, ispettore dell’antincendio boschivo del Comando Provinciale di Lucca. In fumo è andato circa un ettaro di bosco.

Dal sopralluogo, a cura del tecnico comunale inviato dal sindaco Lunardi, in serata è giunta la notizia che l’operazione era da considerarsi conclusa con l’inizio delle opere di bonifica. Nella notte, a scopo precauzionale la zona è stata sottoposta a monitoraggio, mentre stamani mattina si concluderà la bonifica.

Fiorella Corti