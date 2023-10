Il boom del turismo. I numeri certificano la crescita di arrivi e pernottamenti

Lucca e Piana, è boom di turisti nei primi sette mesi del 2023. Le statistiche elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze su dati dell’ufficio Turismo del Comune di Lucca, con l’obiettivo di analizzare e valutare l’efficacia delle strategie di promozione turistica messe in atto, parlano di una crescita di 82mila pernottamenti (+14,5 per cento) rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.

Nel periodo gennaio-luglio di quest’anno sono stati registrati 237.332 arrivi e 643.354 presenze (ovvero il numero di notti di permanenza moltiplicato per il numero degli arrivi), contro 202.485 e 561.719 dello scorso anno complessivi dei comuni di Lucca, Capannori, Montecarlo, Altopascio e Villa Basilica.

La spinta è arrivata principalmente dalla componente internazionale (+21,4 per cento), mentre incrementa in misura decisamente inferiore, il mercato nazionale (+0,6 per cento).

I soggiorni sono aumentati sia per le imprese alberghiere (+5,7 per cento) e soprattutto quelle extra alberghiere (+19 per cento). Il comparto alberghiero ha chiuso infatti i primi sette mesi del 2023 con circa 11mila pernottamenti in più rispetto al 2022, mentre le strutture extra alberghiere con addirittura 71mila pernottamenti in più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.

Rimane stabile la durata media dei soggiorni, individuata nella forbice 2,7-2,8 notti.

Nell’analisi fornita dal Centro Studi Turistici di Firenze emerge anche la crescita dei pernottamenti in ogni singolo mese, a testimonianza di una comune strategia territoriale che mira ad eliminare la bassa stagione, uno degli obiettivi più volte annunciato e che inizia a prendere forma.

Nello specifico, ecco gli incrementi mese per mese: gennaio +20,5 per cento; febbraio +13,1; marzo +14,6; aprile +18,2; maggio +23; giugno +11,4; luglio +9,4.

A trainare i più che soddisfacenti dati dell’ambito territoriale c’è il Comune di Lucca, che conta nei primi 7 mesi del 2023 ben 491mila pernottamenti, contro i 429mila del 2022, con un saldo positivo di +62mila, che corrisponde ad una crescita del 14,6%.

I primi paesi di provenienza dei turisti sono: Usa, Germania, Gran Bretagna, Francia, Olanda con un una crescita esponenziale anche di cittadini australiani. In totale per quanto concerne il mercato nazionale, che denota come detto una certa stasi, le maggiori regioni di provenienza sono invece Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte.

